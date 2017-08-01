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Halı dokuma tezgahları arasında klasik müzik dinletisi

- Klasik müzik sanatçısı Selin Demirel'den kadınlara ve çocuklara özel konser



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Kent Konseyi Bayan Meclisinin daveti üzerine Malatya'ya gelen klasik müzik sanatçısı Selin Demirel, Gündüzbey Yeşilkonak Hizmet Binasında klasik müzik dinletisi düzenledi.

Bayanlara yönelik eğitim, sosyal ve kültürel hizmetlerine devam eden Yeşilyurt Kent Konseyi Bayan Meclisi, Almanya, İsviçre, Macaristan, İtalya, Litvanya ve Türkiye'nin farklı kentlerinde konserler düzenleyen 19 yaşındaki klasik müzik sanatçısı Selin Demirel'i Gündüzbey'li bayan ve çocuklarla buluşturdu.

Özel bir proje kapsamında Anadolu'nun farklı kentlerinde etkinlikler düzenleyen sanatçı Selin Demirel, Gündüzbey Yeşilkonak Hizmet Binasının toplantı salonunda gerçekleşen müzik dinletisinde öncelikle çocuklarla bir araya geldi. Sekiz yaşında gitar çalarak sanat yaşamına adım attığını ifade eden genç müzisyen, 1400 yılında icat edilen müzik aleti çello başta olmak üzere klasik müzik üzerine bilgiler paylaştı.

Klasik müzik dinletisine büyük ilgi

Genç yaşına rağmen hayatını keman çalarak, klasik müzik konserleri düzenleyerek geçiren sanatçı Selin Demirel, çocuklarla sohbetinin ardından birbirinden güzel eserlerin yer aldığını dinletisini gerçekleştirdi. Çocukların yoğun ilgi gösterdikleri dinleti sırasında genç müzisyenin performansı büyük beğeni toplarken, çocuklar da dinleti sırasında neşeli anlar yaşadı. Yeşilyurt Belediyesi tarafından başlatılan "Yeşilyurt Meslek Ediniyor" projesi kapsamında Gündüzbey Yeşil Konak Hizmet Binasında devam eden Halı Dokuma Kursuna katılan bayanlara da sürpriz yapan genç sanatçı Selin Demirel, mini bir konser verdi. Bayanlar bir yandan halı dokurken diğer yandan klasik müzik dinledi.

Müzikle birlikte farklı bir atmosferin hakim olduğu halı dokuma kursuna katılan bayanlar Selin Demirel'e teşekkürlerini sundu. Kendisini Malatyalılarla buluşturan Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisine teşekkür eden genç müzisyen, " Almanya'nın Hannover kentinde yaşıyorum ve burada aldığım eğitimi ülkemdeki bayanlara ve çocuklara aktarmak amacıyla Anadolu'nun farklı kentlerini geziyorum, konserler veriyorum. Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisinin daveti üzerine Malatya'ya geldim. Gündüzbey Yeşilkonak'ta bayanlar ve çocuklarla bir araya geldik, sohbet ettik, çelloyu anlattım, mini bir konser verdim, çok eğlenceli geçti. Halı dokuyan bayanlarımıza kurs sırasında klasik müzik çaldım çok beğendiler. Yeşilyurt İlçesinde olmaktan son derece keyif aldım. Klasik müziğe karşı ilgi duyan, destek olan ve bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür projelere devam etmek istiyorum" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



01.08.2017 15:28:23 TSI

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