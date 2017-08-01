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Türkçe yaz okuluna katılan öğrenciler Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

01 Ağustos 2017 Salı, 15:28
Türkçe yaz okuluna katılan öğrenciler Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
Türkçe yaz okuluna katılan öğrenciler Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - 'Türkçe Yaz Okulu' kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Türkçe eğitimi alan 16 ülkeden 19 öğrenci, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan 'Türkçe Yaz Okulu' işbirliği protokolü çerçevesinde, 20 Ağustos'ta sona erecek Türkçe Yaz Okulu'na katılan farklı kültürlere sahip 17 ülkeden 21 öğrenciyi Nevşehir Belediye Meclisi Toplantı salonunda kabul eden Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz, öğrenci ve eğitimcilerin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.Şımarmaz, farklı kültürlerin yüzyıllar boyunca dostça yaşadığı bu coğrafyanın dünyanın en önemli merkezleri arasında yer aldığını ifade etti.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Başkanı Doçent Dr. Mehmet Çeribaş başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere daha sonra Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz tarafından çeşitli hediyeler sunuldu.
14 Ağustos Pazar gününe kadar haftanın beş günü öğlene kadar Türkçe Yaz Okuluna devam eden 17 ülkeden 21 öğrenci Türk dilini, kültürünü, tarihini, sanatını, müziğini, giyim ve kuşamını yakından tanıma ve görme imkânı sağlanıyor.
Öğrenciler ayrıca, 8 i büyük olmak üzere 20 farklı medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesinin, eşsiz doğa, kültür ve tarihi güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen gezilere katılıyor.
(COŞ-SK)

01.08.2017 15:30:06 TSI
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