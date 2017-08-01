ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Su kanalına düşen keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

01 Ağustos 2017 Salı, 15:29
Su kanalına düşen keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Su kanalına düşen keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te atık su kanalına düşen bir keçi 6 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi Termol bölgesinde ikamet eden ve evin bahçesinde yemek yiyen Emin Sadik adlı bir vatandaş, Kasaplar Deresi olarak tabir edilen evin arka kısmında sesler geldiğini fark etti. El feneriyle sesin geldiği yöne giden Sadık, yaklaşık bir metre derinlikte diken teline dolanmış atık su kanalına düşen bir keçinin can çekiştiğini fark etti. Demir makas ve pense yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan keçi temizlendikten sonra sabah saatlerinde bulunan sahibine teslim edildi.
(MND-MP-Y)

01.08.2017 15:31:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Siirt'te 7 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

SİİRT'TE 7 BİN 680 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ