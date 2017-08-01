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Su kanalına düşen keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'te atık su kanalına düşen bir keçi 6 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi Termol bölgesinde ikamet eden ve evin bahçesinde yemek yiyen Emin Sadik adlı bir vatandaş, Kasaplar Deresi olarak tabir edilen evin arka kısmında sesler geldiğini fark etti. El feneriyle sesin geldiği yöne giden Sadık, yaklaşık bir metre derinlikte diken teline dolanmış atık su kanalına düşen bir keçinin can çekiştiğini fark etti. Demir makas ve pense yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan keçi temizlendikten sonra sabah saatlerinde bulunan sahibine teslim edildi.

(MND-MP-Y)



01.08.2017 15:31:05 TSI

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