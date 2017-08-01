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İletişim Karavanı mahalle mahalle gezerek sorun dinleyecek



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, İletişim Karavanı ile ilçeyi mahalle mahalle gezerek vatandaşların sorunlarını dinleyecek.

Odunpazarı Belediyesi İletişlim Karavanı ile Odunpazarlılarla bir araya gelecek. Odunpazarını mahalle mahalle gezecek olan İletişim Karavanı, hafta içi semt pazarlarında hafta sonu ise, piknik alanları ve parklarda olacak. Aynı zamanda gezici kütüphane olarak da görev yapacak olan İletişim Karavanı, vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturacak.

Hafta sonu Kocakır Mesire Alanı'nda olan İletişim Karavanı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da İletişim Karavanı'na giderek hem karavanı inceledi, hem de vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Kurt'a Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin de eşlik etti. Başkan Kurt ve Engin vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinledi.

(MK-Y)



01.08.2017 15:32:03 TSI

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