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Van'da 'Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü ve Uygulama Rehberi' toplantısı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi tarafından 'Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü ve Uygulama Rehberi' toplantısı düzenlendi.

Van Halk Sağlığı Müdürlüğünün eğitim salonunda düzenlenen toplantıya kentteki toplum sağlığı merkezi personelleri ile başkanları katıldı. Toplantıda, okul çağındaki tüm çocukların olabilecek en iyi bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığa kavuşmalarını sağlamak ve sürdürmek, okul çocuklarının sağlıklı bir çevrede gelişimini sağlamak; çocukların, ailelerin ve toplumun sağlık düzeyini yükseltilmesi konuları ele alındı.

Okul sağlığı çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 'Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü' imzalanmış olup, mevcut okul sağlığı yaklaşımının daha geniş kapsamlı ve bütüncül olması için 'Okul Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi Programı Uygulama Kılavuzu' yayınlanmıştır.

(MSA-Y)



01.08.2017 15:33:57 TSI

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