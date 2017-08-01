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Bozüyük Belediyesinin Plaj Futbolu Turnuvaları başladı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından Gençlik Turnuvaları kapsamında düzenlenen Plaj Voleybolu ile Sokak Basketbolu Turnuvalarının tamamlanmasının ardından Plaj Futbolu Turnuvaları başladı.

Bozüyük Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz yıl yapılan ve yoğun ilgi gören Futbol Turnuvaları bu yıl da yoğun ilgi görüyor. 4 Eylül Basketbol Sahalarında yapılan ve heyecanlı maçlara sahne olan turnuvada 15 takım mücadele edecek. Turnuva büyük erkekler ve genç erkekler kategorilerinde oynanan maçlar ile başladı. Gençlik turnuvaları tüm hızıyla devam ederken turnuva heyecanına minikler de survıvor yarışmaları ile ortak oldu. Turnuvanın sürprizi çocuklar arasında yapılan survivor mücadeleleri olurken, 4 Eylül Basketbol Sahalarında kurulan parkurlarda çocuklar hem birbirleri ile yarıştı, hem de çok eğlendi.

4 Ağustos Cuma sona erecek olan Plaj Futbolu ve Minikler Survivor Turnuvasına katılım oldukça yoğun olurken, turnuva özellikle vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Turnuvalar için düzenlene alan gençlerin buluşma noktası haline gelirken, çalınan müzikler ve yapılan aydınlatmalar ile Bozüyük bir sahil kasabasından farksız hale geldi.

(FSİ-Y)



01.08.2017 15:34:16 TSI

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