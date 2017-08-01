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ıdıroğlu ihracattaki yüzde 30 artışı değerlendirdi

01 Ağustos 2017 Salı, 15:33
ıdıroğlu ihracattaki yüzde 30 artışı değerlendirdi
Hıdıroğlu ihracattaki yüzde 30 artışı değerlendirdi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 30,1 arttırdı. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, artan ihracatı değerlendirdi.
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu TİM tarafından açıklanan sonuçlara göre Gaziantep'in Temmuz ayında 481 milyon 563 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatarak, rekor artıştan duyduğu memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Gaziantep iş dünyasını özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Hıdıroğlu, "Gaziantep Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla bir rekora imza attı. Yılın ilk 7 ayında ise ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artırmayı başardı. Bu başarıda emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Ekonomi yönetiminin iş dünyasının önünü açan, sıkıntılı süreci atlatmalarına destek veren reformların meyvelerini toplamaya başladık. Daha yüksek rakamlar için katma değerli üretim modellerine geçmeliyiz. Kentimizin ve ürünlerimizin tanıtımını alım gücü yüksek pazarlarda en doğru şekilde yapmalıyız" dedi.
Gaziantep'in yılın ilk 7 ayında 3,6 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ihracatının yüzde 4,1'ini gerçekleştirdiğini ifade eden Hıdıroğlu, "Türkiye ve Gaziantep ihracatındaki ivme memnuniyet verici. Hedefimiz bu ivmeyi kaybetmeden yılı kapatmak. Bunun için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kentimizin ve ülkemizin sesini dünyanın dört bir yanında duyuracağız" dedi.
(SD-Y)

01.08.2017 15:35:44 TSI
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