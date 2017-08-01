YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Bakıcı, Dikilitaş Caddesi'nde devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi

Başkan Bakıcı, Dikilitaş Caddesi'nde devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kasımpaşa Mahallesi Dikilitaş Caddesi'nde başlatılan alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen yağmur suyu tahliye hattı çalışmaları Dikilitaş Caddesi boyunca devam ederken, çalışmalar tamamlandığında düz bir zemine sahip olan bölgedeki su birikintilerinin önüne geçilmiş olacak. Çalışma alanına gelerek ekipler ile görüşen Başkan Bakıcı, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alırken; "Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından Dikilitaş ve çevresindeki sokaklarda, asfalt yenileme ve kaldırım çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız. Bozüyük'ün her mahallesinde farklı noktalarda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

(FSİ-Y)



01.08.2017 15:35:57 TSI

NNNN

