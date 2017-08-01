Yeni Dünya Vakfı'ndan Başkan Kutlu'ya ziyaret
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu ile yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan YDV Genel Başkanı Göksu, TBMM'de bir dönem birlikte görev yaptığı Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Başkanımızın gayretli ve başarılı çalışmalarına tanık oluyoruz. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kutlu ise Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu'ya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
(CK-SD-Y)
01.08.2017 15:40:05 TSI
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