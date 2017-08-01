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Yeşilyurt Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını yaptı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ağustos Ayı toplantısında gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

MAŞTİ karşısındaki Yeşilyurt Belediyesi hizmet binası toplantı salonunda Yeşilyurt Belediye Meclisi Başkan Vekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Polat'a kredi kullanma yetkisi

Mecliste ilk olarak Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, Makine ikmal atölyesi 1.Etap yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kullanılacak 2 Milyon TL kredi için Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a yetki verilmesi onaylandı.

Birim müdürlüklerinde değişiklikler

Mecliste ayrıca Yeşilyurt Belediyesi birim müdürlüklerinde de değişikler meclis üyelerine bildirildi. Buna göre Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Halit Adıyaman'ın Çevre Koruma ve Kontrol İşler Müdürlüğüne, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muaz İçen'in İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, Çevre Koruma ve Kontrol İşler Müdürü Mehmet Cüreoğlu'nun Fen İşleri Müdürlüğüne, Yazı İşleri Müdürü Erkan Dikenli'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne, Bilgi İşlem Müdürü Ahmet Berber'in Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne atandığı bilgisi paylaşıldı.

Park alanına İlhan Akıncı ismi verilmesi görüşüldü

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çırmıktı Atılgan sokakta bulunan eski Emniyet Binası yerine yaptırılan park alanına İlhan Akıncı'nın adının verilmesiyle ilgili gündem maddesi görüşüldükten sonra Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edildi.

9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu desteklenecek

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından 02-04 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek 9.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu için yurt içi ve yurt dışından Malatya'ya gelecek katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek masraflarının Yeşilyurt Belediyesi tarafından karşılanması görüşülerek kabul edildi.

Eylül ayı toplantısı 5 Eylül'de

Ağustos ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısını 5 Eylül 2017 Salı günü saat 14.00'da Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki İdari binanın toplantı salonunda gerçekleştirecek.

(CÖ-SD-Y)



01.08.2017 15:39:27 TSI

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