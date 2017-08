YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kır düğününde Hilton ayrıcalığı

VAN (İHA) - DoubleTree By Hilton Van, yaptığı organizasyonlarla mutluluğun adresi olmaya devam ediyor.

DoubleTree By Hilton Van Oteli, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği 900 kişilik kır düğünü ile yine büyük beğeni topladı. Düğünde Van Gölü'nün eşsiz manzarasının yanı sıra yapılan hazırlıklar da göz kamaştırdı. Kır düğünü konseptinde hazırlanan mekanda bütün ince detayların tek tek düşünülmesi ve düğünü unutulmaz kılacak her ayrıntıya dikkat edilmesi, davetliler tarafından oldukça beğenildi.

DoubleTree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü İrem Tinli Angün, "Öncelikle bir çiftimizin daha mutluluğuna ortak olmak bizlere de mutluluk verdi. Otelimizin havuz başında gerçekleştirdiğimiz kır düğünü hazırlık aşamasında bile bizleri oldukça heyecanlandırdı. Her zaman iyi bir hizmet sunmak ve kalite farkıyla unutulmayacak organizasyonlar gerçekleştirmek, hedeflerimizin başında yer almaktadır. Masalsı bir düğüne daha ev sahipliği yapmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşıyor, çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. DoubleTree By Hilton Van, güler yüzlü bir ekibin kusursuz başarısı ve günümüze yansıyan etkileyici konseptleriyle düğününüzü rüya gibi gerçekleştirmeye her zaman devam edecek ve yüzünüzdeki gülümsemenin sebebi olmaktan vazgeçmeyecektir. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz organizasyonda emeği büyük olan ve detaylara şıklık katan Rüyam Organizasyona teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Düğün sahipleri ise, "Oğlumuzun en güzel gününde hiçbir detayı kaçırmadan bizlere eksiksiz hizmet sunan DoubleTree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü İrem Tinli Angün'e ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

01.08.2017

