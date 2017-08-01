YEREL HABERLER / BİNGÖL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bingöl Valisi Mantı'dan, Başkan Barakazi'ye ziyaret

Bingöl Valisi Mantı'dan, Başkan Barakazi'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi'yi ziyaretinde kent için el birliği ile çalışacaklarını söyledi.

Son valiler kararnamesiyle Bingöl'e atanan Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi'ye iade-i ziyarette bulundu.

Şehirle ilgili muhtelif konularının görüşüldüğü ziyarette açıklamada bulunan Vali Mantı, kentin gelişmesi için Bingöl Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışacaklarını kaydetti.

Vali Mantı, "Son dönemlerdeki yatırımlarla kabuğunu kıran Bingöl'ümüzün daha da gelişmesi ve büyümesi için belediyemizle el birliğiyle çalışacağız. Bingöl'de güzel hizmetlere imza atan belediyemizle birlikte, kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Barakazi ise, "Başta valiliğimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımız, iş dünyamız ve ilin diğer dinamizmleriyle kentimizin gelişmesi için elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz. Bu anlamda kentimizin gelişmesi ve var olan hizmetlerin daha da geliştirilmesi, genişletilmesi için taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyacağız. Valimizle birlikte kentimiz için koordineli bir şekilde çalışacağız" dedi.

(YA-HİV-Y)



01.08.2017 15:43:30 TSI

NNNN

