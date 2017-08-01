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ASGD Başkanı Esen'den kombine çağrısı

- "Taraftarın kombine alarak takıma destek çıkması gerekiyor"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD, Eskişehir Şubesi Başkanı Muharrem Esen, taraftarın kombinelerle takıma destek olmasını istedi.

Eskişehirspor'un 2 Ağustos tarihinde Manisaspor ile oynayacağı hazırlık maçına taraftarı davet eden Esen, "Zorlu süreçten en az kayıpla yolumuza devam ediyoruz. Bu saatten sonra taraftarların alacakları kombineler takımımıza can suyu olacaktır. Her zaman bu takımın yanında olan taraftarların, hedeflenen 30 bin kombine bilete yaklaşacaklarını düşünüyorum. Bu marka değerine bu yıl sahip çıkılması için elimizden geleni yapacağız. Ümit ediyorum ki bu senenin sonu bizler için Süper Lig olacak. Takımımıza moral için 2 Ağustos Çarşamba günü yapılacak olan hazırlık maçında taraftarımızın yalnız bırakmaması gerekiyor. Taraftarımız ne kadar stadı doldurursa, futbolcuların da bir o kadar morali yükselecek, lige öyle başlayacaktır" dedi.

(AS-Y)



01.08.2017 15:45:20 TSI

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