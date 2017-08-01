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İl Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı yapıldı

01 Ağustos 2017 Salı, 15:44
İl Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı yapıldı
İl Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kurban Bayramı ile ilgili konuların görüşülmesi amacıyla İl Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı yapıldı
2017 yılı Kurban Bayramında dini inanç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için 'Kayseri Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu' toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Vali Yardımcısı M. Emin Avcı, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Müftü Yardımcısı Atıf Akşit, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Mustafa Nezihi Kolukısa, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Amiri Ahmet Teke, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Erdal Yücel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Kurtyemez, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür V. Yunus Kızıltoprak, Halk Sağlığı Müdürlüğü Veteriner Hekim Serkan Şahin, Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Mühendisi Mustafa Güç, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Araştırmacı Cengiz Elibol, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Memuru Adem Yılmaz ve T.D.V. İl Temsilcisi Yusuf Çelik katıldı.
Toplantıda alınan kararların Vali Süleyman Kamçı'nın onayından sonra ilgili birimlere gönderilmesine karar verildi.
(SK)

01.08.2017 15:45:48 TSI
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