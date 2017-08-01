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Bahçelievler 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi ve Bilecik İl Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde Bahçelievler Mahallesindeki Sağlık Evi'nin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak hizmet vermesi için protokol imzalandı.

Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesinde yapılan ve daha önce İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne devri yapılan sağlık evi, imzalanan protokol ile Bahçelievler Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Sanayi ve üniversite bölgesinde oluşabilecek acil vakalar için hizmet verecek.

Bilecik Belediye Başkanlığı'nda yapılan protokol töreninde açıklamada bulunan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğü işbirliğinde güzel ve anlamlı bir çalışmanın gerçekleştirildiğini belirtti. Yağcı, "Bugün Bilecik'te güzel ve önemli bir çalışmayı daha gerçekleştiriyoruz. Halk Sağlığı Müdürlüğümüz ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde sağlık evini 112 Acil İstasyonu olarak kullanmak istediklerini belirttiler. Gerçekten ambulans çağrılarında ve acil çağrılarda hastanemizin yerine göre düşünüldüğünde Bahçelievler ve Hürriyet mahallesinin ulaşımı geç olduğundan o bölgelerde oluşabilecek olumsuz sağlık gelişmelerinde daha yakından daha acil bir şekilde müdahale edebilme noktasında katkı sağlayacak. Burada sağlık ekipleri hazır şekilde, teyakkuz halinde hekimleriyle birlikte hazır bulunacaklarını ifade ettiler. Biz de Belediye olarak bu yapmış olduğumuz tesisin bu amaçla kullanılmasında büyük memnuniyet duyduk. Her şey insanımız ve hemşehrilerimiz için. El ele gönül gönüle verdikten sonra aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Tesisin işbirliğini ve acil istasyonunun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bilecik İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Atıf Deniz ise imzalanan protokolün önemine değinerek; ''112 merkezlerinin stratejik noktalarda olması gerekiyor. Acil vakalara ulaşmadaki hıza da son derece önem veriyoruz. Belediyemiz ile işbirliği halinde güzel bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu hizmet ile bu bölgemizdeki insanlarımıza daha iyi ve hızlı bir hizmeti sunmuş olacağız. Ben bu anlamda bizlere bu mekanları ve imkanları sunduğu için Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, Sağlık Merkezi protokolü, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr.Atıf Deniz tarafından imzalandı.

(DA-MET-Y)



01.08.2017 15:46:15 TSI

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