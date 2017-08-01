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Adıyaman'da yaz spor okullarının 3. dönem kayıtları başladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen yaz spor okullarına bu yaz büyük ilgi gösteren Adıyamanlılar için 3. kayıt dönemi başladı.

1 Ağustos tarihinde başlayan 3. kayıt dönemiyle ilgili bilgi veren yetkililer, Yaz Spor Okulları bünyesinde bu yaz ilk iki dönemde toplam bin 500'ün üzerinde öğrenciye eğitim verdiklerini ve bu sayının 3. kayıt döneminde 2 bini aşacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. Yetkililer, "Startını verdiğimiz ve üçüncü kayıt dönemini ile birlikte bu yıl toplamda 2 bine yakın öğrenciye eğitim vermiş olacağız. Yüzme ve futbol dallarında verdiğimiz eğitimlere gösterilen bu yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor. Çocuk, yetişkin bay ve yetişkin bayan gruplarında gelişime katkı sunan alanında profesyonel antrenörlerimizle halkımıza daha kaliteli hizmet sunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

(CK-SD-Y)



01.08.2017 15:46:38 TSI

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