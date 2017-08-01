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Bozüyük'te görev yeri değişen savcı ve hakim çift için veda yemeği



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te görev yeri değişen Savcı Nevzat Cahit Toprak ile eşi Hakim Büşra Çiçek Toprak için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından veda yemeği düzenlendi.

Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, savcılar, hakimler ve adliye personelinin katıldığı ve keyifli bir sohbet ortamı içinde gerçekleştirilen veda yemeğinin ardından Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç bir konuşma yaptı. Kılıç, "Birlikte görev aldığımız süre zarfında son derece önemli işlere imza attığımız ve çok yoğun zamanlar geçirdiğimiz sayın Nevzat Cahit Toprak savcımızın görev yeri değişikliği nedeni ile aramızdan ayrılıyor olması bizleri üzerken, kendisine ve değerli eşi Büşra Çiçek Toprak'a yeni görev yerinde başarılar diliyorum" dedi ve plaket takdim etti.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da Bozüyük'ten ayrılan Nevzat Cahit Toprak ve Büşra Çiçek Toprak'a ilçeye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

Düzenlenen veda yemeğinde son olarak konuşan İlçe Kaymakamı Hasan Yaman ise; "Devletimizin atadığı her yerde çalışmak ve görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek amacındayız. Savcımıza ve hakime hanıma İstanbul'daki görevlerinde başarılar diliyorum" dedi ve hediye takdim etti.

Programın ardından görev arkadaşları ve adliye personeli ile görüşen Toprak çifti, veda yemeğine katılan ve bugün de kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

(FSİ-MET-Y)



01.08.2017 15:54:40 TSI

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