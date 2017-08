YEREL HABERLER / KIRIKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeni merkez kan bağış oranını ikiye katladı

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de Türk Kızılayı tarafından Hüseyin Kâhya Parkı'na taşınan Kan Bağış Merkezi, kan bağış oranını ikiye katladı.

Kırıkkale'de yeni Kan Bağış Merkezi ile artık daha merkezi bir noktada hizmet vermeye başladıklarını belirten Türk Kızılayı Kırıkkale Şube Başkanı Cengiz Kaplanhan, Türk Kızılayı'nın Kırıkkale'deki hizmetlerinden bahsetti. Kaplanhan, "Kırıkkale'de Kan Merkezimiz çok kenar yerdeydi, arada kalıyordu, insanların ulaşım noktasında zorlukları vardı. Şu anda daha merkezi bir nokta olan Hüseyin Kâhya Parkı'na taşındı. Burada açılışından bu yana önceki yere göre iki misli kan alımlarına devam ediyor. Bizlere Ramazan sonrası 200 koli yardım malzemesi ulaştı. Bunları da sessiz sedasız ihtiyaç sahiplerine 10'ar koli 20'şer koli bölerek mahalle muhtarları vesilesi ile ulaştırıyoruz. Hemen hemen bu dağıtım bitmek üzere, bundan önce Ramazan ayında yaklaşık bin 500 adet konserve dağıttık. Kızılay halktan aldığı yardımı yine halka veriyor. Örneğin Kurban Bayramı'nda yapılan bağışlarla konserve yapıyoruz. Kıyma ve konserve şeklinde 1 litrelik konserveler yapılıyor, bu konserveler her sene Kırıkkale il merkez ve ilçeler olmak üzere bizlere gönderiliyor, bizler aracılığıyla ilçelerdeki mevcut şube başkanlıklarına da dağıtılarak yardımlar yapılıyor. Bu konserveleri şubeden de dağıttık burada mülteci insanlarında yararlanma fırsatı oldu" dedi.



"Aktif, hızlı ve anında müdahil oluyor"

Kızılay'ın şu anki yönetiminin çok aktif, çok hızlı, olaylara anında müdahale edecek konumda olduğunu belirten Kaplanhan, "Kızılay yine yardım, bağış, telefon ve internet üzerinden bağış gibi yardımları devamlı kabul ediyor. Kızılay son yıllarda artık fevkalade kurumsal bir kimliğe büründü. Dünyada ilk 10 yardım kuruluşu içinde yer alacak konumda. Dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın yardımlarına devam ediyor. Kızılay çok eski ile değerlendirdiğimiz zaman, Düzce depreminden sonra kendini her konuda yeniledi. Üretim noktasındaki, fabrikasyon noktasındaki işlemlerimiz çadırlardır. Çadırın bile şu an dünya üzerinde en kalitelisini üretmeye başladı. İklim şartlarından etkilenmeyecek şekilde Ar-Ge çalışmaları yaparak çok kaliteli üretimle yapıyorlar. Böyle kurumlara ülkemizin ihtiyacı var. Kızılay iyi ve kötü günde vatandaşlarımızın yanında, özerk bir kurum olması vesilesiyle bağımsız, güçlü, dinamik, hızlı, aktif bir kurum" diye konuştu.



"Kızılay'a ait bir bina arzu ediyoruz"

Kırıkkale'de Kızılay'a ait bir bina arzusunda olduklarını belirten Cengiz Kaplanhan, "Bizler burada gönüllü olarak bu hizmeti sunuyoruz, tüm şube başkanları gibi. Bunun karşılığında bir bedel veya başka bir şey almamız söz konusu değildir. Burada yine hayır işleri ve gönül faaliyetlerimize imkanlarımız çerçevesinde devam ediyoruz. Bizim burada beklentimiz, Kırıkkale'ye bağımsız bir bina kompleksi kazandırmak. Bununla ilgili olarak genel merkez yöneticilerimizle belli zamanlarda görüştük ama tam istediğimiz konuma getiremedik. Burada Kızılay'ın kendine ait bir binası olmasını istiyoruz. İnşallah bu beklentilerimizi de hedeflerimizi de yakın zamanda gerçekleştirme imkânı olur. Bunun da Kırıkkale için bir kazanç olacağını düşünüyoruz. Yönetim kurulumuzla birlikte burada aktif faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızdan yardım konusunda duyarlı olmasını isteriz. Bu anlamda Kızılay'a sahip çıkmasını bekleriz, maddi manevi destek vermesini bekleriz. Bunlarda bizim Kırıkkale halkından beklentilerimiz. Maalesef Kırıkkale'de istediğimiz aşamada değiliz bu konuda yaklaşan Kurban Bayramı'nda tüm insanlarımızı Kızılay'a yardımda bulunmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

