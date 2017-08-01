YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akbank Genel Müdürü Başkan Akay'ı ziyaret etti

Akbank Genel Müdürü Başkan Akay'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a makamında nezaket ziyaretinde bulunarak Kayseri Şeker hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri Şeker'in bankacılık ve finans sektörü açısından önemi her geçen gün artmaktadır.Bu çerçevede çok değerli ziyaretçilerimizi ağırlamaktan ve onlarla görüş alışverişinde bulunmaktan bizler de memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Ziyaret esnasında Ak Bank Ticari Bankacılık Genel Müdür yardımcısı Kaan Gür, Ticari Bankacılık Bölüm Başkanı Orkun Gazioğlu, Kayseri Bölge Müdürü Sedat Çakır Şube Müdürü Samet Divriklioğlu da hazır bulundu.

(SK)



01.08.2017 15:59:26 TSI

NNNN

