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Vali Aktaş 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu

01 Ağustos 2017 Salı, 15:58
Vali Aktaş 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu
Vali Aktaş 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.
Vali Aktaş'a incelemelerinde, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş Benli ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin eşlik etti.
İncelemeleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezini gezerek Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'ten bilgiler alan Vali Aktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdiğinde vatandaşlarımızın istek ve taleplerine en kısa sürede müdahale edileceğini hizmetlerin seri ve etkin bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.
(COŞ-SK)

01.08.2017 15:59:54 TSI
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