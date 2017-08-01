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Amed Sportif, Efe Halil Özarslan'la anlaştı

01 Ağustos 2017 Salı, 16:01
Amed Sportif, Efe Halil Özarslan'la anlaştı

DİYARBAKIR (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Kayserispor'dan Efe Halil Özarslan'ı renklerine bağladı.
Amed Sportif Faaliyetler'le 1-+1 yıllık sözleşme imzalayan Efe Halil Özarslan, yeni takımında şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Özarslan, Amedspora geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu ve yeni kulübünde başarılı olmak istediğini belirtti. Amed Sportif Faaliyetlerin çok değerli futbolculara sahip olduğunu vurgulayan deneyimli savunma oyuncusu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çok iyi bir ekip var. Birbirinden kaliteli futbolculardan oluşan takımımızla yeni sezonda önemli başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Kamp ortamı ve futbolcular arasındaki diyalogda çok güzel. Umarım bu güzel tablonun hedeflediği şampiyonluk Diyarbakır'a gelir."
(İHA-MP-Y)

01.08.2017 16:03:28 TSI
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