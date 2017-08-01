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Güzelyurt konutlarının ihalesi yapıldı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Güzelyurt Sosyal Konutlarının ihalesi yapıldı.

Göreve geldiği günden beri hayatın her alanında sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, son dönemde şehrin gelişmesi ve göçle beraber artan konut sıkıntısını gidermek için toplu konut projelerini hızlandırdı. Bu çerçevede Aydınlar, Seyrantepe ve Güzelyurt Mahallelerinde yaşanan sıkıntıyı çözümleyen Şahin, bölgeyi kentsel dönüşüm alanı içinde toplu konuta çevirdi. Yaklaşık 2 yıldır yapımı devam eden 11 bloklu Güzelyurt Sosyal Konutları tamamlandı. Gaziantep'in Doğu girişinde kentin algısını değiştirecek olan ve yapımına 2015 yılı mayıs ayı içerisinde başlanılan konutlar 10 Temmuz 2017 itibariyle satışı sunuldu. İlk etapta 222 adet 2+1 evlerin satışını yapan Büyükşehir Belediyesi, satışları açık teklif artırma usulü ile gerçekleştirdi. En düşük muhammen bedeli 100 bin TL olan konutların brütu 135 metrekare. Toplamda 4 bloğun satışa sunulduğu ve her blokta 59 daire bulunan konutların İlk etabının ihalesi bugün yapıldı. 222 daire için 468 kişinin başvurduğu konutlardan 59 daireden 56'sının satışı yapılmıştır. İhale usulü satışlar 4 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

Konutlardan engelliler de yararlandı

Öte yandan Güzelyurt konutlarından engelli vatandaşlar da yararlandı. Yapımı tamamlanan konutları alan vatandaşlar istediği zaman dairelerine yerleşebilecek. Açık teklif artırma usulü ile daireleri alan kişiler daire bedelinin yüzde 25'ini peşin, kalan kısmını ise 12 eşit taksitte ödeyecekler. Yapılan tebliğine müteakip 15 gün içerisinde ihale bedelinin yüzde 25'ini, yüzde 6 kesin teminatı ve ihale masraflarını (K.D.V. yüzde 1, tellaliye, gazete ilan bedeli ve damga vergilerini) ödeyerek sözleşme yapacaklar.

(SD-Y)



01.08.2017 16:07:26 TSI

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