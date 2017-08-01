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Adilcevaz'da Süphan Dağı Kültür ve Spor Şenlikleri düzenlenecek



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 12-13 Ağustos 2017 tarihlerinde Süphan Dağı Kültür ve Spor Şenlikleri düzenlenecek.

Adilcevaz Kaymakamlığı, Adilcevaz Belediyesi ve DAKA işbirliği ile ilçede iki gün boyunca düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında ilk gün Kız Taşında bulunan belediye halk plajının açılışı, yüzme, su kayağı ve su sporları yarışmalarının yanı sıra bölgesel plaj futbolu müsabakaları yapılacak. Akşam saatlerinde ise Süphan Dağı Acı Yaylası'nda bulunan alanda ateş yakılarak müzikli eğlence programı düzenlenecek. Programın ikinci gününde ise 3000 metre koşusu, cirit gösterisi ve plaj futbolu final karşılaşmalarının ardından Esat Kabaklı ve Ahmet Baydaroğlu'nun katımlarıyla Adilcevaz Şehir Stadyumunda halk konseri verilecek.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, yörenin tanıtımını amaçladıklarını ve güzel bir etkinlik düzenleyeceklerini ifade ederek, "İlçemizde 12-13 Ağustos 2017 tarihlerinde düzenleyeceğimiz etkinlik sayesinde Süphan Dağı'nın ve ilçemizin turizm güzelliklerinin yanı sıra doğal güzelliklerini de tanıtmış olacağız. Bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerle birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmeyi amaçlamaktayız. Aynı zamanda bu tür şenlikler ilçemize her yönden katkı sağlayacaktır. Tüm hemşehrilerimizi düzenleyeceğimiz Süphan Dağı Kültür ve Spor Şenliklerine davet ediyoruz. İnşallah herkesin katılımıyla iki gün boyunda dolu dolu güzel bir etkinlik yapmış olacağız" dedi.

(MSA-Y)



01.08.2017 16:09:44 TSI

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