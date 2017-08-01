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Milletvekili Yılmaz Down Kafe'yi ziyaret etti

01 Ağustos 2017 Salı, 16:08
Milletvekili Yılmaz Down Kafe'yi ziyaret etti
Milletvekili Yılmaz Down Kafe'yi ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İzmit Belediyesi tarafından bir süre önce Belsa B Blok girişinde hizmete açılan Down Kafe'ye ziyaret etti.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın isteği ile engelli bireylerin mesleki rehabilitasyonla iş edindirilerek, üretken bireyler olarak sosyal hayata kazandırılması, vatandaşların engellilerle iletişim kurması ve ön yargılarının yok edilmesi amacıyla açılan Down Kafe'yi ziyaret eden milletvekili Yılmaz, buradaki çocuklarla bir süre sohbet etti. Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Mehmet Örgev ve Güray Oruç'un eşlik ettiği AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, "Burada çocukların gözlerinin içinin bile güldüğünü görmekten büyük heyecan duydum. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a böylesine güzel bir projeyi hayata geçirdiği için çok teşekkür ederim" dedi.
Belsa B Blok girişindeki Down Kafe'yi bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan açmıştı. Kafede halen 12 engelli çocuk İzmit Belediyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR ortaklığı ile servis komisi eğitimi görüyor. İŞKUR'dan ücret de alan çocuklar burada sosyal hayat iletişimi, iş hayatında iletişim, kişisel bakım, hijyen, servis ön hazırlık ve servis açma eğitimleri de alıyor. 192 saatlik eğitimin ardından çocuklara sertifika verilip istihdamları sağlanacak.
(MG-GY-Y)

01.08.2017 16:10:41 TSI
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