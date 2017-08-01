Mahmudiye Atlı Dayanıklılık Yarışmaları'nda kupalar sahiplerini bekliyor
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu ve Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliğiyle 5-6 Ağustos tarihlerinde Mahmudiye ilçesinde "Atlı Dayanıklılık Yarışmaları" düzenlenecek. Yarışmalar öncesinde 4 Ağustos Cuma günü lisans sınavı ve veteriner hekimi kontrolü yapılacak. Yarışma parkuru gezilerek, teknik toplantı gerçekleştirilecek. Yarışmalar, ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu tesisleri başta olmak üzere Mahmudiye'de düzenlenecek.
(MK-MET-Y)
01.08.2017 16:11:02 TSI
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