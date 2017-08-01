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Başkan Asya, Muş Spor FC futbolcularıyla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, meclis üyeleriyle birlikte Muş Spor FC futbolcularıyla bir araya geldi.

Meclis toplantısının ardından meclis üyeleriyle birlikte kulüp tesislerine giden Başkan Asya, Kulüp Başkanı Fatih Cengiz ve sporcularla sohbet etti. Futbolun bir sevda olduğunu ifade eden Başkan Feyat Asya, Muş'ta spor kültürünün yeniden canlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Muş'un profesyonel ligde futbol takımının olmamasının büyük bir eksik olduğunu da ifade eden Başkan Asya, "Muş Spor'umuz, bu yıl çok iddialı bir şekilde yola çıktı. Yeni yönetimi ve yeni transferlerle birlikte takımımızın başarılı olacağını umuyorum. Takımımızın profesyonel lige yükselmesi için hepimizin destek vermesi ve güç birliği yapmamız lazım" dedi.

AK Parti hükümetinin Muş'ta sportif anlamda çok büyük yatırımlar yaptığını da belirten Asya, "Kentimizde yeni şehir stadyumu yapılıyor. Şu anda inşaatı devam ediyor ve inşallah takımımız profesyonel lige yükselirse, yeni stadyumumuzda karşılaşmaya çıkacak. Bunun yanı sıra, büyün ilçelerimiz dahil her tarafta spor salonları yapıldı. Yüzme havuzları ve futbol sahalarının yapımı da devam ediyor. Hükümetimiz, sportif anlamda kentimize çok büyük yatırımlar yapıyor. Biz de bu yatırımlara karşılık olarak profesyonel liglerde en iyi şekilde mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

(NA-MSA-Y)



01.08.2017 16:15:58 TSI

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