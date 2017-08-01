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Bozüyüklü mucit finale yükseldi

01 Ağustos 2017 Salı, 16:14
Bozüyüklü mucit finale yükseldi
Bozüyüklü mucit finale yükseldi

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - TRT Haber ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'deki girişimci mucitlerin eserlerinin yer aldığı "Bir fikrin mi var" isimli yarışma programına katılan Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan mucit Naci Mercan, rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi.
Yarışmaya buluşu temizlik ürünüyle katılan Bozüyüklü mucit Naci Mercan, oğlu Doğukan ile birlikte jüri üyelerinin çoğunluğunun oyunu alarak finale çıkmayı başardı. Yarışmada Naci Mercan'ın leke bırakmayan temizlik ürünü ile birlikte zayıflatan emniyet kemeri ve led ışıklı gitar olmak üzere 2 buluş daha yer aldı. Jüri üyelerinden 4 kişi Naci Mercan'ın buluşuna oy verirken 2 jüri üyesi ise zayıflatan emniyet kemeri projesine oy verdi. Led ışıklı gitar projesi ise oy alamadı.
"Bir Fikrin mi Var" isimli yarışma programına katılarak 16 bin proje içerisinden sıyrılıp finale kadar yükselen buluşuyla Bozüyüklü Mucit Naci Mercan, buluşunu tanıtmanın yanında ilçenin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Naci Mercan, yarışmada jüri üyelerinin sorularını da cevaplandırarak buluşunun doğallığını savundu. Kimya sektörü rekabetin büyük olduğu ve dev şirketlerin olduğu bir sektör, bu sektörlerle nasıl mücadele edeceksiniz sorusuna, "Biz ürünümüzü tamamen doğal bir ürün olarak ortaya çıkardık. Bunu da tescilletip belgelendiriyoruz. Diğer birçok firmada doğal olarak görünse de yapılan testlerinde doğallığın dışında oldukları tespit edildi. Biz ürünümüz için her türlü teste açığız. İnternet ortamı ve bire bir yapacağımız görüşmelerle pazarlama stratejimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.
29 Temmuz 2017 günü akşamı düzenlenen yarı final yarışmasında finale yükselme başarısı gösteren Mercan, finalde 6 finalist proje ile birlikte birincilik için mücadele edecek. Yarışmanın final bölümü 5 Ağustos 2017 Cumartesi günü TRT Haber ekranlarında yayınlanacak.
(İC-MET-Y)

01.08.2017 16:16:24 TSI
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