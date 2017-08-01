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Yayla Konaklama Tesislerinde sona doğru

01 Ağustos 2017 Salı, 16:15
Yayla Konaklama Tesislerinde sona doğru
Yayla Konaklama Tesislerinde sona doğru

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesinin hizmete açmaya hazırlandığı Yayla Konaklama Tesislerinde sona yaklaştıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Yayla Konaklama Tesisimiz, bölge insanının geçimine katkı sağlarken, doğayla iç içe güzel vakit geçirmek isteyenlerin ise en büyük uğrak noktalarından birisi olacak" dedi.
Atakum Belediyesinin hayata geçirdiği Yayla Konaklama Tesisinde sona yaklaşıldığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Yayla Konaklama Tesisimiz Atakum turizmine çok büyük katkı sunacak. Yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekecek olan projemizin içerisinde konaklama şansı da olan misafirlerimiz, organik sebze ve meyveler tüketerek, Karadeniz'in eşsiz doğasıyla iç içe olma ayrıcalığını yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.

Doğa ve doğal yaşam
Atakum'un her bir köşesinin çok özel olduğunun altını çizen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Yayla Konaklama Tesislerimiz, yeşil ile mavinin buluştuğu, Karadeniz'in parlayan yıldızı Atakum ilçemizin turizm değerini artıracak. Bu tesisler, çevre köylerin kalkınmasına katkıda bulunurken, iş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlarımızın da ailece hafta sonlarını geçireceği, doğayla iç içe bir turizm noktası olacak. İlçemizde doğayla baş başa zaman geçirmek isteyen vatandaşlarımız Yayla Konaklama Tesislerimizde mola vermek, dinlenmek ve çocuklarının gereksinimlerini karşılamak için faydalanabilecekler" diye konuştu.

Projelerle tam gaz
Atakum'un turizm değerini artırmak için önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Atakum'u deniziyle, doğasıyla ve diğer birçok güzelliğiyle bir bütün olarak turizm cenneti haline getirmek için çalışıyoruz. Seyir Tesisi, Osmanlı Hamamları ve Yayla Konaklama Tesislerimiz başta olmak üzere daha birçok projemizle ilçemizi Karadeniz'in önemli turizm noktalarından biri haline getirdik. 'Karadeniz' denilince akla ilk gelen merkezlerden biri olan Atakum'un değerine değer katacak projelerimiz tam gaz devam edecek" şeklinde konuştu.
(SAM-SLH-Y)

01.08.2017 16:17:27 TSI
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