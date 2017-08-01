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Kurbanlık hayvan sevklerinde dikkat edilecek hususlar

01 Ağustos 2017 Salı, 16:16
Kurbanlık hayvan sevklerinde dikkat edilecek hususlar

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıkların taşımasında dikkat edilecek hususları açıklandı.
Yapılan açıklamada, il dışında bulunan kurban sevklerinde sağlıklı, gebe olmayan ve damızlık niteliği yüksek olmayan dişi hayvanların sevklerine müsaade edileceği ve veteriner sağlık raporu düzenleneceği bildirildi. Kurban sonrasında da satılmayan hayvanların geri dönüşlerinde aynı şekilde yetiştiriciler tarafından sağlık raporu alınmasının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, "Kurban satış yerleri bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilecektir. Kurban döneminde İl dışına sevk edilen büyükbaş hayvanlarda Şap ve LSD aşısı, Küçükbaş hayvanlarda PPR ve Şap aşısı şartı aranacaktır. Bu çerçevede iller arası hayvan sevklerinde; büyükbaş hayvanlar için en az 21 gün önceden şap aşısı yapılmış olması, büyükbaş hayvanlar için en az 30 gün öncesinden LSD aşısı yapılmış olması, küçükbaş hayvanlar için hayatları boyunca en az bir kez olmak üzere en az 15 gün önceden PPR aşısının yapılmış olması, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şap aşısının üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmemiş olması şartları aranacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Belgeler kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesidir"
Yapılan açıklamada kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilecek hususlara da yer verildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi;
"Kurbanlık hayvan alacak kişilerin, kurbanlık hayvanların kulak küpesi numaraları girerek tür,ırk,cinsiyet,yapılan aşılar ve yaş bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ sayfası ve mobil araçlar için HaySag isimli uygulama hazırlanarak kullanıma açılmıştır. Söz konusu mobil uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra küpe üzerindeki barkoda tutularak ya da hayvanın küpe numarası girilerek hayvanın bilgileri sorgulanabilmektedir. Kurbanlık hayvanların küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportu, küçükbaş hayvanların nakil belgesi aranmalıdır. Bu belgeler hayvanların getirildiği kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesi niteliğindedir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hayvan varlığının devamı açısından da erkek hayvanların tercih edilmesi önem arz etmektedir. Kurban edilecek hayvan deve için beş, sığır ve manda için iki, koyun ve keçi için bir yaşını doldurması gerekmektedir. Bunun yanında koyun besili ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra kurban edilebilir."
(KA-Y)

01.08.2017 16:18:00 TSI
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