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Patlayan kombi paniğe neden oldu



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Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'de bir avukatlık bürosunda patlayan kombiden çıkan duman paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Merkez İş Hanının 1. katındaki avukat bürosunda meydana geldi.

Dumanları gören vatandaşalar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri soğutma işlemi yaparak dumana kısa sürede müdahale etti. Olay yerinde tedbir amaçlı ambulans, polis ve doğal gaz ekipleri de hazır bekletildi.

(MB-YE-SK)



01.08.2017 16:18:11 TSI

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