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DTO Başkanı Uğur: "İhracat seferberliğinde bir tarih yazıldı"



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DENİZLİ (İHA)- Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ihracat seferberliğinde bir tarih yazıldığına işaret etti.

Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar olduğunu açıklamasının ardından Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye'nin bu artışla tüm dünyaya gücünü gösterdiğini kaydetti. Erdoğan, "Ülke genelinde geçen yıl Temmuz ayı rakamlarına karşılık 2017 Temmuz ayında yüzde 31,2 gibi rekor bir artış gösteren ülke ihracatı, Türkiye'nin ne kadar üretken ve güçlü bir ülke olduğu adeta tüm dünyaya göstermiştir. Türk sanayicisinin, Türk ihracatçısının şimdi de Türkiye'nin orta ve uzun vadedeki ihracat hedefleri için seferber olarak 2023 hedefleri için üzerine düşeni yapacağına inancımız tamdır. Bu bakımdan, ihracat seferberliğine destek veren ve ihracattaki bu rekor artışta katkısı olan tüm sanayici, ihracatçı, esnaf ve işçi kardeşlerimi yürekten kutluyorum" dedi.

(İHA-Y)



01.08.2017 16:19:23 TSI

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