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Şıralık spor kompleksi için temel atıldı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'de Şıralık mahallesinde modern spor tesisleri için temel kazı çalışmalarına başlandı.

Düzce Şıralık mevkiinde yaklaşık 36 bin metrekarelik alanın sportif ve sosyal mekan olarak hazırlandığını belirten Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını ifade etti. Başkan Mehmet Keleş, hazırlanan projeye göre söz konusu alanda Düzcespor tesislerinin yanı sıra amatör spor kulüpleri ile sportif aktiviteler için de bölümlerin oluşturulacağını belirtti. Başkan Keleş bu konuda şu görüşlere yer verdi, "Daha önce yapılmış bir proje bulunuyor. Bunu revize ediyoruz. Bunun için çalışmaları başlattık. Yatakhaneleri, yemekhaneleri, sosyal tesisleri, antrenman alanları bulunan, bütün ihtiyaçların karşılanacağı profesyonel bir tesis düşünüyoruz. Düzcespor'un uzun dönem başarısının alt yapının güçlenmesi ve tesislere bağlı. Alt yapısı hazırlanmış, sportif tesisleri olan kulüpler kalıcı olabilir. Düzcespor'un uzun süreli başarısı bunlara bağlıdır" dedi.

(TT-GY-Y)



01.08.2017 16:20:28 TSI

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