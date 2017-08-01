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Aydın'da 'hero' gözaltısı

01 Ağustos 2017 Salı, 16:22
Aydın'da 'hero' gözaltısı
Aydın'da 'hero' gözaltısı
- 'Hero' tişörtüyle postaneye işlem yapmaya gelen şahıs gözaltına alındı

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya - Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, üzerine giydiği 'hero' yazılı tişörtle postaneye işlem yapmaya gelen şahıs gözaltına alındı.
Olay, 15.15 sıralarında Efeler merkez Hasanefendi Mahallesi Gençlik Bulvarında bulunan PTT Merkez Şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; üzerine giydiği "hero" yazılı tişört ile postaneye işlem yapmaya gelen Zekeriya G'yi fark eden postane güvenlik görevlisi durumu 155 Polis İmdat hattına ihbar etti. Postaneye gelen güven timleri, bir süre görüştükleri Zekeriya G'yi gözaltına aldı.
Son günlerde sıkça karşılaşılan benzer 'hero' yazılı giydiği için gözaltına alınan Zekeriya G., sorgulanmak üzere Aydın Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(MB-Y)

01.08.2017 16:23:37 TSI
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