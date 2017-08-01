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Vefa Salman'dan Başkan Ataç'a ziyaret



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti.

Eskişehir'e gelerek Başkan Ataç'ı ziyaret eden Salman, Başkan Ataç'ı belediye çalışmaları ve projelerinden ötürü tebrik ederek çalışmalarında başarıları diledi. Konuk Belediye Başkanı Vefa Salman'ın ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da Yalova'nın Türkiye'deki örnek illerden biri olduğunu ifade ederek, ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Ayrıca Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da katıldığı ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

(MK-Y)



01.08.2017 16:31:52 TSI

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