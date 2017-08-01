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Hayalleri gerçek oldu

01 Ağustos 2017 Salı, 16:32
Hayalleri gerçek oldu
Hayalleri gerçek oldu
- Ürettikleri civcivleri paylaşarak ilk adımı attılar

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne Süloğlu İlçe Halk Eğitimi Merkezinde Yumurtacı Tavuk Yetiştiriciliği kursiyerleri, kendi yetiştirdikleri civcivleri besleyerek ev ekonomisine katkıda bulunacaklar.
Süloğlu Belediyesi'nin desteği ile edinilen kuluçka makinesınden çıkarılan civcivler, 21 kursiyerin umut kapısı oldu. Süloğlu İlçe Halk Eğitimi Merkezinde, Yumurtacı Tavuk Yetiştiriciliği kursu devam eden 21 kursiyer, 576 saat kursun ardından ek gelir kapısı bulacaklar. Damızlık yumurtacı tavuk yetiştirmeyi ve yumurta yetiştirmeyi öğrenecek kursiyerler bu sayede damızlık tavuk ve yumurta satacak.
Kursiyerler, kuluçka makinesinden yetiştirdikleri civcivleri aralarında paylaşarak hayalleri kapsamında ilk adımı atmış oldular.
(EY-MEF-Y)

01.08.2017 16:33:54 TSI
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