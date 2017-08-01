YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hayalleri gerçek oldu

Hayalleri gerçek oldu

- Ürettikleri civcivleri paylaşarak ilk adımı attılar



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne Süloğlu İlçe Halk Eğitimi Merkezinde Yumurtacı Tavuk Yetiştiriciliği kursiyerleri, kendi yetiştirdikleri civcivleri besleyerek ev ekonomisine katkıda bulunacaklar.

Süloğlu Belediyesi'nin desteği ile edinilen kuluçka makinesınden çıkarılan civcivler, 21 kursiyerin umut kapısı oldu. Süloğlu İlçe Halk Eğitimi Merkezinde, Yumurtacı Tavuk Yetiştiriciliği kursu devam eden 21 kursiyer, 576 saat kursun ardından ek gelir kapısı bulacaklar. Damızlık yumurtacı tavuk yetiştirmeyi ve yumurta yetiştirmeyi öğrenecek kursiyerler bu sayede damızlık tavuk ve yumurta satacak.

Kursiyerler, kuluçka makinesinden yetiştirdikleri civcivleri aralarında paylaşarak hayalleri kapsamında ilk adımı atmış oldular.

(EY-MEF-Y)



01.08.2017 16:33:54 TSI

NNNN

