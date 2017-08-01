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Turizm toplantısına Ekinci başkanlık yaptı

01 Ağustos 2017 Salı, 16:33
Turizm toplantısına Ekinci başkanlık yaptı

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Konya'da düzenlenen UCLG-MEWA Sürdürülebilir Turizm Toplantısına Eş Başkan olarak katıldı.
UCLG Dünya Teşkilatının 8 bölge teşkilatından biri olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)'nın Konya'da düzenlenen UCLG-MEWA sürdürülebilir turizm toplantısına, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, eş başkan olarak katıldı. Dünya Teşkilatı'na paralel olarak vizyonu, Yerel yönetimler arasında ve dünya toplumu içinde, işbirliği yoluyla, yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını geliştirerek, demokratik yerel yönetimin dünya ölçeğinde birleşik sesi ve sözcüsü olmak olan UCLG-MEWA'nın sürdürülebilir turizm toplantısı Konya'da yapılıyor. 1-2 Ağustos tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya eş başkan olarak katılan Mehmet Ekinci, yaptığı sunumla katılımcılara Eyübiye'yi tanıttı.
Eyyübiye Belediyesi, 2015-2019 stratejik planında öngördüğü İlçenin tarih, turizm ve kent dokusunu korumak ve geleceğe ulusal ve uluslararası kültürlerin harmanlanmasını taşımak için, UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı)'na 2014 yılında üyelik talebinde bulunmuş ve bu talep kabul edilmişti. Bu kapsamda Eyyübiye Belediyesi UCLG-MEWA teşkilatında aktif rol üstlenmiş böylelikle Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 14 Kasım 2015 tarihinde kurulan sürdürülebilir turizm alanında kentlerin rolünü ön plana çıkaran politikaların geliştirilmesini amaçlayan Turizm Komitesine eş başkan olarak seçilmişti.
Konya'da düzenlenen "Sürdürülebilir Kültür Turizmi" adlı oturumda konuşma yapan Kültür Komitesi Eş başkanı Mehmet Ekinci, genelde Şanlıurfa ve yerelde, Kültür Turizmi açısından önemi ve Kültür Turizminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaları dile getirdi.
(AK-AOA-Y)

01.08.2017 16:34:50 TSI
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