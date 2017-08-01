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16 ilden gelen şehit yakınları Akçakoca'da misafir ediliyor

01 Ağustos 2017 Salı, 16:33
16 ilden gelen şehit yakınları Akçakoca'da misafir ediliyor
16 ilden gelen şehit yakınları Akçakoca'da misafir ediliyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı, ülke genelinde 16 ilden Düzce'ye gelen şehit eşlerini ve çocuklarını Akçakoca'da ağırlıyor.
Düzce Valiliği tarafından belirlenen programda, şehit yakınlarına verilen kahvaltıya Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve eşi Selma Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve eşi Nilay Koyuncu Yemenici, Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım ve beraberinde bazı daire müdürleri ve protokol mensupları katıldı. Vali Zülkif Dağlı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ile protokol üyelerinin eşleri, tek tek masaları dolaşarak şehit yakınlarıyla ilgilendiler.
Şehit yakınlarını Akçakoca'da ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, "Şehitlerimizden geriye kalanın sadece aziz hatıraları olmadığını, onlardan kalan en önemli hatıranın üzerinde yaşanılan vatan olduğunu vurgulayarak "Sahip olduğumuz istiklal ve hürriyet, hiç kuşkusuz bize şehit ve gazilerimizin mirasıdır" dedi ve sizler dinini, vatanını, milletini, sevdiklerini muhafaza etmek için aziz canını Allah'a teslim etmiş olan şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetlersiniz. Bizim için kıymetli olan sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor siz kıymetli ailelerine de uzun ömürler temenni ediyorum" dedi.
Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'nin konuşmasının ardından söz alan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 16 ilden Düzce'ye gelen şehit aileleri ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Millet olarak şehitlerimize çok şeyler borçluyuz. Bu nedenle şehit yakınlarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde olmanın gayreti içerisindeyiz. Şehitlerimizin ailesi onların bize emanetidir ve bizler devlet olarak, devletin bütün kurumları olarak onların sorunlarıyla ilgilenme adına kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz ve şehitlerimizin, gazilerimizin ailelerine onların sorunlarının çözümüne her türlü desteği vermek bizim görev ve sorumluluğumuzdur" diye konuştu.
(TT-GY-Y)

01.08.2017 16:35:15 TSI
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