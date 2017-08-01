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Aşağokoçaklar'ın çürüyen hatları yenilendi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl'ün Aşağıkoçaklar Mahallesi'nin 30 yıllık kanalizasyon hattını yenileyerek mahalleyi sağlıklı altyapıya kavuşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Sarıgöl ilçe merkezinde bulunan Aşağı Koçaklar Mahallesi'nde 30 yıldır kullanılması nedeniyle deforme olan kanalizasyon hattını yeniledi. Bir buçuk kilometre uzunluğundaki hat yenileme çalışmalarına Sarıgöl Belediyesi de iş makineleri ile destek verdi. Çalışmanın sona ermesiyle birlikte mahalleli, güvenle kullanacakları sağlıklı altyapıya kavuştu.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte rahata erdiklerini ifade eden Aşağı Koçaklar Mahalle Muhtarı Kazım Taşçı, "Mahallemizin eski kanalizasyon hattında boru diye bir şey kalmamıştı, çürümüştü. Şimdi, kanalizasyonumuz yepyeni ve sağlıklı hale geldi. Çok güzel bir çalışma oldu bizler için. Mahalleli de çok memnun. Sonrasında yağmursuyu hattımız da döşenecek inşallah. Her şey daha da güzel olacak" dedi.

(AY-Y)



01.08.2017 16:35:40 TSI

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