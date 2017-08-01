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Mustafa koç Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nden altın madalya ile döndü

01 Ağustos 2017 Salı, 16:34
Mustafa koç Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nden altın madalya ile döndü
Mustafa koç Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nden altın madalya ile döndü
- 32 Sporcu arasından altın madalyaya uzandı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Judo branşı sporcusu Muhammed Mustafa Koç, 47 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katıldığı Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali (EYOF)'ta 73 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.
Macaristan'nın Györ kentinde gerçekleştirilen şampiyonada ilk turda İsveç, ikinci turda Ermenistan, çeyrek finalde İtalya, yarı finalde Macaristan ve finalde ise Rusya temsilcisini yenerek kilosunda 32 sporcu arasından altın madalyaya uzanan Muhammed Mustafa Koç Türkiye'nin gururu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanından kutlama mesajı
Türkiye'nin gururu Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Judo branşı sporcusu Mustafa Koç'a altın madalya sonrası tebrik mesajları yağarken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın da bizzat Mustafa'ya twitter üzerinden ulaşarak "Erkekler judo 73 kiloda altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran Mustafa Koç kardeşimi tebrik ediyorum" gönderisini paylaştı.

"Şehrimiz adına ayrıca gurur verici"
Başarılı judocu Muhammed Mustafa Koç ile ilgili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da açıklamalarda bulunurken Mustafa Koç için. "Öncelikle ülkemizi EYOF'ta temsil eden ve şampiyon olarak milletimizin göğsünü kabartan kardeşim Muhamed Mustafa Koç'u kutluyorum. Mustafa, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olması hem bizler hem de şehrimiz adına ayrıca gurur verici. O artık kardeşleri için bir idol olma yolunda" dedi.

"Çocuklarımız, gençlerimiz, bizlerin geleceği kardeşlerimiz doğru yolda ilerliyor"
Eşkinat. "En başından beri söylediğimiz bir şey var. Bu şehir sporla, bu şehir sanatla adını duyurmalı. Çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. Çocuklarımız, gençlerimiz, bizlerin geleceği kardeşlerimiz doğru yolda ilerliyor. Başarıların daim olsun Muhamed Mustafa Koç" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'ni 5 altın madalya ile kapadı
Öte yandan 2 yılda bir yapılan ve olimpiyatlar öncesi son basamak olarak görülen Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali sonunda Türkiye Muhammed Mustafa Koç'un yanı sıra 4 altın madalya daha kazanırken ülke klasmanında 26.'lıktan 7.'liğe kadar yükselmeyi başardı.
(HLD-MEF-Y)

01.08.2017 16:35:53 TSI
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