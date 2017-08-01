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Dicle Elektrik ve Nusaybin ESO'dan esnafa çağrı



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım Nusaybin ilçe yöneticileri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanı Abdulgani Bilge ile birlikte ziyaret ettikleri çarşı esnafının yanı sıra müşteri olarak burada bulunan vatandaşlara kaçak elektrik kullanmamaları ve kullandıkları enerjiyi israf etmemeleri çağrısında bulundu.

Kaçak elektrik kullanmayı alışkanlık haline getirenler yüzünden ilçede yaşanan enerji sorunu ile ilgili Dicle Elektrik yöneticileri ile Nusaybin ESO arasında daha önce bir çok kez görüşme gerçekleşti. Bu görüşmelerde, kaçak elektrik kullanmayı alışkanlık haline getirenler yüzünden yaşanan elektrik sorunları ele alındı ve bundan vazgeçilerek, kullanılan enerjinin israf edilmemesi için esnaflara da çağrıda bulunulmasına karar verildi.

Bunun üzerine Dicle Elektrik İlçe Yöneticisi Ramazan Akça ve Mühendis Vahdettin Keskin ile Nusaybin ESO Başkanı Abdulgani Bilge birlikte çarşı merkezine giderek tek tek esnafları ziyaret ettiler. Esnaflar ile sohbet ederek elektrik enerjisi ile ilgili şikayetlerini dinleyen Dicle Elektrik yöneticileri ve ESO Başkanı Bilge, sorunların önemli kısmının kaçak kullanım ve buna bağlı aşırı tüketimden kaynaklandığına dikkat çekti.



Usulsüz kullanım ve israf uyarısı

Görüştükleri esnaflara enerji şirketinin ilçedeki yatırımlarını anlatan ilçe yöneticisi Akça, sürdürülebilir enerji arzı için vatandaşların da usulsüz kullanım ve israftan vazgeçmeleri gerektiğini belirtti. İnsan odaklı hizmet için çalıştıklarını kaydeden Ramazan Akça, "Ekonomik olarak kalkınmanın en önemli ayağı esnafımızdır. Ortak akıl ile hareket etmek istiyoruz. Esnafımızın istek, görüş ve önerilerini dinliyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında bilgi veriyoruz. Amacımız hep birlikte Nusaybin' in daha da gelişmesine katkıda bulunmaktır. Proje ve hizmetlerimiz vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak içindir" dedi.

Akça, esnaf ziyaretleri sırasında kendilerine eşlik eden oda başkanı Abdulgani Bilge'ye teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Dicle Elektrik yetkilileri ile birlikte ilçe esnafını ziyaret eden Nusaybin ESO Başkanı Bilge ise, vatandaşın mağduriyet yaşamaması için elektriği tasarruflu kullanarak, israftan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

(İHA-MP-Y)



01.08.2017 16:36:40 TSI

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