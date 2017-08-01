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Malazgirt Mahallesinde asfalt hazırlıkları başladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2017 yılı asfalt çalışmaları arasında yer alan Malazgirt Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışmaları başladı.

Daha önce birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmalar son olarak Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Malazgirt Mahallesinde gerçekleştiriliyor.

Malazgirt Mahallesinin büyük bir kısmını kapsayan alanda gerçekleştirilen asfalt öncesi kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolun yeniden halkın hizmetine açılacağını söyleyen yetkililer, Petrol Caddesinin dışında birçok önemli noktada çalışmalarının sürdüğünü de belirttiler.

(CK-AOA-Y)



01.08.2017 16:37:01 TSI

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