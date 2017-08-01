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Petrolspor'da bir transfer daha



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Spor Toto 3. lig 1. Grupta mücadele edecek olan Batman Petrolspor son olarak Kartalspor'dan Baran Basut'u renklerine bağladı.

Yeni sezon çalışmalarını Erzurum Palandöken'de sürdüren Petrolspor son transferi Baran Basut'u renklerine bağlayarak yaptı. 3. lig 1. grupta mücadele edecek olan Petrolspor sezon öncesi kamp çalışmalarına devam ederken bir taraftan da eksik mevkilere transfer etmeyi ihmal etmiyor. Uzun yıllar Van Büyükşehir Belediyespor'da futbol oynayan son olarak Kartalspor'un formasını giyen Baran Basut, Petrolspor'un Erzurum'daki kampına katılarak çalışmalara başladı. Forvet ve kanat oyuncusu olan Baran Basut Petrolspor gibi köklü bir kulüpte futbol oynanmanın mutluluğunu yaşadığını belirtirken, başarılı olmak için takım arkadaşlarımla birlikte çok çaba sarf edeceklerini belirtti.

(MŞY-MP-Y)



01.08.2017 16:37:43 TSI

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