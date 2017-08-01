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Fethiye'de uyuşturucu operasyonu



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Fethiye'nin Yeni Mahalle'de bulunan mezarlık ve çevresinde uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde ihbar alan Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Muğla Kom Şube Müdürlüğü ve Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri mezarlık içinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Şahin.M (28) ve Can.K (21) isimli şahısların uyuşturucu maddeleri mezarlık içine sakladığını tespit eden polis ekipleri mezarlık ve çevresinde narkotik köpeği ile arama çalışması yaptı. Yapılan arama çalışmasından sonra ekipler mezarların aralarına gizlenmiş vaziyette satışa hazır 123 gr uyuşturucu madde ele geçirdi.

Uyuşturucu operasyonu sonucunda Şahin. M, ve Can. K isimli şahıslar gözaltına alınarak Adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen iki şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.

(MY-MB-Y)



01.08.2017 16:38:23 TSI

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