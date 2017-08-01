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Gürsulu sporculardan Başkan Işık'a ziyaret



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Gürsulu güreşçiler Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı ziyaret etti.

Güreşte, gençler 96 kilogramda Almanya'da düzenlenen müsabakada Avrupa ikincisi olan Süleyman Erbay, madalya sevincini Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile paylaştı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Sporcularımızın elde ettikleri bu başarılar bizleri gururlandırmakta. Sporcularımızı tebrik ediyor ve Gürsumuzun adını böyle başarılarda temsil ettikleri için teşekkür ediyorum. Belediye olarak ilçemizde spor yapma olanaklarını arttırmaya yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. Profesyonel sporcularımıza destek olmanın yanında, çocuklarımızın, gençlerimizin başta olmak üzere tüm ilçe halkımızın spor yapabileceği alanlar oluşturuyoruz. Sporcu fabrikamız yakında hizmete girecek. Mahallelerimizde oluşturduğumuz sahalar ve parklarımızdaki spor alanlarıyla da halkımıza spor yapma olanağı sunuyoruz. Sağlıklı nesiller yetişmesinde sporun önemini bilerek ilçemizdeki spor yapma imkanlarını genişletiyoruz" dedi.

Avrupa'da elde edilen başarının ardından Finlandiya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na, Gürsu'yu temsilen katılacak olan Süleyman Erbay ve kardeşi Ali Osman Erbay'ı, Işık, başarılarından dolayı tebrik etti. Ayrıca Işık, Avrupa'daki derecesi için Süleyman Erbay'a altın hediye etti.

(AF)



01.08.2017 16:38:31 TSI

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