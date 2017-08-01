ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gürsulu sporculardan Başkan Işık'a ziyaret

01 Ağustos 2017 Salı, 16:36
Gürsulu sporculardan Başkan Işık'a ziyaret
Gürsulu sporculardan Başkan Işık'a ziyaret

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Gürsulu güreşçiler Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı ziyaret etti.
Güreşte, gençler 96 kilogramda Almanya'da düzenlenen müsabakada Avrupa ikincisi olan Süleyman Erbay, madalya sevincini Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile paylaştı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Sporcularımızın elde ettikleri bu başarılar bizleri gururlandırmakta. Sporcularımızı tebrik ediyor ve Gürsumuzun adını böyle başarılarda temsil ettikleri için teşekkür ediyorum. Belediye olarak ilçemizde spor yapma olanaklarını arttırmaya yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. Profesyonel sporcularımıza destek olmanın yanında, çocuklarımızın, gençlerimizin başta olmak üzere tüm ilçe halkımızın spor yapabileceği alanlar oluşturuyoruz. Sporcu fabrikamız yakında hizmete girecek. Mahallelerimizde oluşturduğumuz sahalar ve parklarımızdaki spor alanlarıyla da halkımıza spor yapma olanağı sunuyoruz. Sağlıklı nesiller yetişmesinde sporun önemini bilerek ilçemizdeki spor yapma imkanlarını genişletiyoruz" dedi.
Avrupa'da elde edilen başarının ardından Finlandiya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na, Gürsu'yu temsilen katılacak olan Süleyman Erbay ve kardeşi Ali Osman Erbay'ı, Işık, başarılarından dolayı tebrik etti. Ayrıca Işık, Avrupa'daki derecesi için Süleyman Erbay'a altın hediye etti.
(AF)

01.08.2017 16:38:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Engellilerin sertifika heyecanı
YEREL

ENGELLİLERİN SERTİFİKA HEYECANI
Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı İbrahim Baki:
YEREL

GEMLİK AMATÖR SPOR KULÜPLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI İBRAHİM BAKİ:
Ramazanın en güzel kareleri ödüllendirildi
YEREL

RAMAZANIN EN GÜZEL KARELERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Bursa'da çöp kamyonu asfaltı çökertti
YEREL

BURSA'DA ÇÖP KAMYONU ASFALTI ÇÖKERTTİ
Can dostlar için otomatik beslenme ve su odağı
YEREL

CAN DOSTLAR İÇİN OTOMATİK BESLENME VE SU ODAĞI
Bursalı hayırseverden sağlık merkezine bağış
YEREL

BURSALI HAYIRSEVERDEN SAĞLIK MERKEZİNE BAĞIŞ
Paraşütçülerden renkli festival
YEREL

PARAŞÜTÇÜLERDEN RENKLİ FESTİVAL
Gürsu'nun adı sporla Avrupa'da
YEREL

GÜRSU'NUN ADI SPORLA AVRUPA'DA
Yıldırım ortak akılla yönetiliyor
YEREL

YILDIRIM ORTAK AKILLA YÖNETİLİYOR
Altepe: &quot;İstanbul Caddesi Bursa'nın prestiji olacak&quot;
YEREL

ALTEPE: "İSTANBUL CADDESİ BURSA'NIN PRESTİJİ OLACAK"
Bursagaz müşterilerinin verilerini güncelliyor
YEREL

BURSAGAZ MÜŞTERİLERİNİN VERİLERİNİ GÜNCELLİYOR
Bu okuldan mezun olan işsiz kalmıyor
YEREL

BU OKULDAN MEZUN OLAN İŞSİZ KALMIYOR
Motosiklet tutkunları Karacabey'de buluştu
YEREL

MOTOSİKLET TUTKUNLARI KARACABEY'DE BULUŞTU
Nilüfer'de yamaç paraşütü kursu
YEREL

NİLÜFER'DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ KURSU
Nilüfer'de 45 kilometre yol asfaltlanacak
YEREL

NİLÜFER'DE 45 KİLOMETRE YOL ASFALTLANACAK
Kırsalda çalışmalar hız kesmiyor
YEREL

KIRSALDA ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR
Kent Meydanı'nda trafik düzenlemesi
YEREL

KENT MEYDANI'NDA TRAFİK DÜZENLEMESİ
Mudanyalılar adalar vapurunda coştu
YEREL

MUDANYALILAR ADALAR VAPURUNDA COŞTU
Mudanyalı minikler faytonla eğlendi
YEREL

MUDANYALI MİNİKLER FAYTONLA EĞLENDİ
Uludağ'da bilimsel festival
YEREL

ULUDAĞ'DA BİLİMSEL FESTİVAL
Seyit Onbaşı'nın adı Nilüfer'de yaşatılıyor
YEREL

SEYİT ONBAŞI'NIN ADI NİLÜFER'DE YAŞATILIYOR
OSMEK'te yaz dönemi kursları devam ediyor
YEREL

OSMEK'TE YAZ DÖNEMİ KURSLARI DEVAM EDİYOR
Bursaspor'un genç oyuncusunun acı günü
YEREL

BURSASPOR'UN GENÇ OYUNCUSUNUN ACI GÜNÜ
Yıldırım'da yaz temizliği
YEREL

YILDIRIM'DA YAZ TEMİZLİĞİ