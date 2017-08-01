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Yüreğir'de hisseli tapu sorunu çözülüyor



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ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Sarıçam Mahallesi sakinlerine, Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintisinden kaynaklı tapulardaki hisselerle ilgili sorunun çözüleceği müjdesini verdi.

Yüreğir Belediyesi Meclis Salonunda Sarıçam Mahalle Muhtarı Servet Erkek ve çok sayıda mahalle sakininin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Çelikcan, "Biz 2009 yılında göreve geldik. Bizden önceki dönemlerde yapılan hatalı imar düzenlemesinden kaynaklı bu ve bunun gibi çok sayıda sorunla karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızın haklı tepkileri var, ancak mahkeme kararını ve imar kanununu uygulamak zorundayız. Bizden önceki dönemlerde haksız, adaletsiz bir biçimde yapılan fazla DOP kesintilerine itiraz eden bir vatandaşımızın mahkemeye başvurmasıyla bu sonuçlar doğmuştur. Zamanında herkesten eşit DOP kesilmemesinden kaynaklı sonucun bu şekilde olması kaçınılmazdır. Birinden yüzde 59 DOP kesip diğerinden hiç DOP kesmezseniz, haksız bir uygulama yaparsanız nihayetinde karşınıza bu sonuç çıkar, öyle de oldu. Ama vatandaşlarımız müsterih olsun, biz bu sorunu çözeceğiz" dedi.

Tapu sorunlarının çözüme kavuşuyor olmasından dolayı memnuniyetlerini paylaşan mahalle sakinleri, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'a teşekkür etti.

(ELF-Y)



01.08.2017 16:38:32 TSI

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