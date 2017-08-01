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Van'ın ithalat ve ihracat rakamları açıklandı



VAN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, Van'da haziran ayında ihracatın 5,1, ithalatın ise 7,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinin dış ticaret verilerine değinen Özer Coşğun, "Van'da 2016 yılı Haziran ayında 3,7 milyon dolar ihracat, 2,4 milyon dolar ithalat gerçekleşmişken, 2017 Haziran ayında ise 5,1 milyon dolar ihracat, 7,5 milyon dolar ithalat gerçekleşti. Ocak - haziran dönemi incelendiğinde, 2016 yılının ilk altı ayında toplam 15,8 milyon dolar ihracat, 20,3 milyon dolar ithalat gerçekleşmişken, 2017 yılının ilk altı ayında ise toplam 25,9 milyon dolar ihracat, 40,4 milyon dolar ithalat gerçekleşti. Muş'ta 2016 yılı Haziran ayında 76 bin dolar ihracat, 2,9 milyon dolar ithalat gerçekleşmişken, 2017 Haziran ayında ise 1,5 milyon dolar ihracat, 91 bin dolar ithalat gerçekleşti. Ocak - haziran dönemi incelendiğinde, 2016 yılının ait ilk altı ayında toplam 258 bin dolar ihracat, 4,2 milyon dolar ithalat gerçekleşmişken, 2017 yılının ilk altı ayında ise toplam 4,3 milyon dolar ihracat, 655 bin dolar ithalat gerçekleşti. Bitlis'te 2016 yılı Haziran ayında 173 bin dolar ihracat, 10,6 milyon dolar ithalat gerçekleşmişken, 2017 Haziran ayında ise 443 bin dolar ihracat, 408 bin dolar ithalat gerçekleşti. Ocak - haziran dönemi incelendiğinde, 2016 yılının ait ilk altı ayında toplam 1,7 milyon dolar ihracat, 17,9 milyon dolar ithalat gerçekleşmişken, 2017 yılının ilk altı ayında ise toplam 1,7 milyon dolar ihracat, 1,7 milyon dolar ithalat gerçekleşti. Hakkâri'de 2016 yılı Haziran ayında 1,5 milyon dolar ihracat, 173 bin dolar ithalat gerçekleşmişken, 2017 Haziran ayında ise 3 milyon dolar ihracat, 5 milyon dolar ithalat gerçekleşti. Ocak - haziran dönemi incelendiğinde, 2016 yılının ilk altı ayında toplam 11,3 milyon dolar ihracat, 1,8 milyon dolar ithalat gerçekleşmişken, 2017 yılının ilk altı ayında ise toplam 27,1 milyon dolar ihracat, 19,5 milyon dolar ithalat gerçekleşti" şeklinde konuştu.

2017 yılının Haziran ayında Van'ın en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkenin İran olduğunu ifade eden Özer Coşğun, "Van'ın 2017 yılı Haziran ayında en çok ihracat yaptığı beş ülke sırasıyla; İran (2 milyon 148bin dolar), Macaristan (1 milyon 235 bin dolar), Ukrayna (562 bin dolar), Litvanya (327 bin dolar) ve Tacikistan (230 bin dolar) oldu. Van'ın 2017 yılı Haziran ayında en çok ithalat yaptığı beş ülke sırasıyla; İran (5 milyon 550 bin dolar), Yunanistan (923 bin dolar), Rusya Federasyonu (512 bin dolar), Sri Lanka (132 bin dolar) ve İspanya (104 bin dolar) oldu" ifadelerini kullandı.

(MSA-Y)



01.08.2017 16:38:41 TSI

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