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Adıyaman Belediyesinden ihtiyaç duyulan noktalara durak



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından geliştirilen şehir içi ulaşımındaki eksikler bir bir gideriliyor. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun göreve gelmesinden sonra büyük bir gelişim sağlanan şehir içi ulaşımında halkın ihtiyaçları bir bir karşılanıyor.

2014 seçimlerinden sonra 4 otobüsle aldıkları şehir içi ulaşım ağına 30 büyük otobüs daha kazandıran ve daha çok vatandaşın bu hizmetten yararlanması için yeni bir güzergahı halkın hizmetine sunan Adıyaman Belediyesi, şimdide durak ihtiyaçlarını gideriyor.

Adıyaman Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yeni otobüs güzergahının yer aldığı 3. Çevreyolu başta olmak üzere şehrin değişik yerlerinde ihtiyaç duyulan 65 farklı noktaya otobüs durağı kurma çalışmalarına başlandı.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, şehir içi ulaşımında çok ciddi ilerleme sağlandığını dile getirerek, "Son üç yılda şehir içi ulaşımında hayalini kuramadığımız gelişmeler yaşandı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdide duraklar yapılarak bu güzel hizmet perçinlenmiş oldu. Artık otobüslere binmek için güneşin yada yağmurun altında beklemek zorunda kalmayacağız" şeklinde konuştu.

(CK-AOA-Y)



01.08.2017 16:39:01 TSI

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