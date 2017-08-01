Başkan Berge, kantincilerin sorunlarına el attı
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Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge, kantincilerin sıkıntılarına el attı.
Van Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge, Türkiye Kantinciler Platformu Genel Başkanı Bayram Şahin ve birçok ilden gelen oda ve dernek başkanları ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nurettin Konaklı'yı ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında kantin işletmecilerinin sorun ve sıkıntılarını dile getirdiklerini ifade eden Başkan Berge, "Başkanımız, Okul Aile Birliği Yönetmeliği çerçevesinde kantinci esnafımıza gerekli yardımı sunacaklarını dile getirdiler. Samimi bir ortamda geçen görüşmede, bizlere gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.
(ATL-MSA-Y)
01.08.2017 16:41:28 TSI
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