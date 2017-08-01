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Başkan Asya, sanayi esnafını ziyaret etti

01 Ağustos 2017 Salı, 16:41
Başkan Asya, sanayi esnafını ziyaret etti
Başkan Asya, sanayi esnafını ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Küçük Sanayi Sitesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Yaptıkları çalışmalarla ilgili esnafı bilgilendiren Başkan Asya, sanayi sitesindeki sıkıntıların da giderilmesi için gerekli çalışmayı yapacaklarını söyledi. Muş'un her noktasında çalışmalarının olduğunu kaydeden Başkan Asya, "Belediye olarak sınırlarımızı aşarak kentin hemen hemen her bölgesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için öncelikli olarak eksikliklerin fazla olduğu yerlere yoğunlaşmış bulunmaktayız. Kentin her tarafında başlatılan kazı ve döşeme çalışmaları, her ne kadar vatandaşlarımıza biraz sıkıntı yaşatsa da bu çalışmanın sonucunda iyi bir görüntü elde edeceğimizi umuyoruz" dedi.
Altyapı projesinin önemine dikkat çekerek destek isteyen Başkan Asya, "Bu yıl ciddi bir sorumluluk alarak ilimizin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilemeye başladık. Bu süre içerisinde ister istemez sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Şehrin görüntüsü kötü olabilir, vatandaşlarımız biraz zahmet görebilir. Allah'ın izniyle bunların sonucunda iyi bir hizmet ortaya çıkacaktır. Bunun yanı sıra sanayi bölgesinde geçtiğimiz yıllar birçok çalışmayı hizmetinize sunduk. Ama yapılanları bizler de yeterli bulmuyoruz. Esnafımızın ve eşrafımızın talep ve önerileri doğrultusunda hareket edeceğiz. Eksikliklerinizin giderilmesi noktasında en kısa zamanda gerekli çalışmaların yapılacağından emin olabilirsiniz. Biz bu yola söz vererek çıktık. Allah'ın izniyle verdiğimiz sözü de yerde bırakmayacağız" diye konuştu.
(NA-MSA-Y)

01.08.2017 16:43:27 TSI
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