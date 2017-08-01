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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Vatan Bilgisayar yeni mağazasını Şanlıurfa Piazza da açtı

01 Ağustos 2017 Salı, 16:42
Vatan Bilgisayar yeni mağazasını Şanlıurfa Piazza da açtı
Vatan Bilgisayar yeni mağazasını Şanlıurfa Piazza da açtı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye'nin teknoloji marketlerinden Vatan Bilgisayar, Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde hizmet vermeye başladı. Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, seçkin markalarının arasına Vatan Bilgisayarı da ekledi.
A'dan Z'ye tüm teknoloji ürünlerini bir arada sunan mağazanın açılışına Şanlıurfalılar yoğun ilgi gösterdi. Açılışa özel indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyenler, mağaza önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu. Açılışın gerçekleşmesiyle birlikte mağazayı dolduran Şanlıurfalılar, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, televizyon ve küçük ev aletleri başta olmak üzere çeşitli ürünlere cazip fiyatlarla sahip olmanın keyfini yaşadı.
(BB-AOA-Y)

01.08.2017 16:43:57 TSI
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